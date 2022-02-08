Дагестанская корова отправила в больницу двоих пассажиров автобуса

8 фев. 8:13

Минувшей ночью автобус Махачкала – Москва в Бабаюртовском районе Дагестана протаранил корову, гулявшую по проезжей части, в ДТП пострадали два человека, - сообщает пресс-служба регионального МВД.

"Произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Препятствием для транспортного средства стала внезапно выбежавшая на дорогу корова. Авария произошла на 433-м километре ФАД "Кавказ" в Бабаюртовском районе, 37-летний водитель пассажирского автобуса "Неоплан", который двигался по маршруту Махачкала – Москва, совершил наезд на КРС", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В результате произошедшего водитель и один из пассажиров с различными травмами доставлены в больницу, - добавили в МВД.