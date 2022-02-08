Немцы не преминули ответить Байдену на заявления по "Северному потоку - 2"

8 фев. 7:57

Президент США Джо Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины "положить конец" газопроводу "Северный поток - 2".

"Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока - 2" не будет, мы положим ему конец", - сказал он в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

На вопрос о том, как именно хозяин Белого дома намерен этого добиться, с учетом того, что дальнейшую судьбу газопровода определяют не США, а Германия, президент США ответил: "Я обещаю вам, что мы сможем это сделать", пообещав компенсировать Европе значительную часть российского газа в случае перебоев с поставками.

Ответ жителей Германии не заставил себя ждать: его в своем материале опубликовал немецкий журнал Der Spiegel.

"Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией", - заявил пользователь Nachdenkend.

"Байден обещает конец "Северному потоку - 2"? Я думал, что такое обещание может дать только наш канцлер. Или мы теперь еще один штат США?" – отметил Grauwolf49.

"Значит, США снова определяют наше энергоснабжение? Возможно, следует включить фразу "необходимо получить согласие США" во все процедуры согласования", - сыронизировал touri.

"А американцы тоже откажутся от России как второго по величине поставщика нефти?" – задался вопросом другой читатель.

"Это что-то совершенно другое. В принципе, санкции США направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб другим, а не их собственной экономике", - ответил ему bruno67_new.

"США увеличивают импорт нефти из России, но продолжают бороться с "Северным потоком - 2"", - заметил Karlotto.

"Как насчет того, чтобы Шольц пригрозил России, что экспорт нефти в США из России также будет подвергнут санкциям? Но это табу для США, как было видно на пресс-конференции. Согласно лозунгу, Америка прежде всего!" – добавил Aussifanxyz.