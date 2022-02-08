Украина готовится в ходе учений опробовать новые Bayraktar и Javelin

8 фев. 7:44

С 10 по 20 февраля на Украине стартуют военные учения с применением беспилотников Bayraktar, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, - сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

"У них (Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства) учения будут с 10 по 20 февраля... У нас также параллельно зеркально тоже проходят учения", - заявил Резников в эфире телеканала ICTV, добавив, что в ходе маневров Вооруженных сил Украины будут задействованы полигоны в Ровно, Ковеле, Овруче, Широком лане, Олешковских песках, Чугуеве, Чернигове, Сумах, Одессе.

Также украинский военный министр отметил, что в эти же дни пройдут учения украинских вооруженных сил с применением отработки возможностей беспилотников Bayraktar, ПТРК Javelin и NLAW.