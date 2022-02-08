Проект иранской ядерной сделки практически готов - постпред РФ

8 фев. 7:26

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана вышли на финишную прямую, - сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, - пишет "Коммерсант".

В документе "есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе", - отметил дипломат.

При этом он не назвал конкретные сроки завершения переговоров, так как они зависят от требований, которые выставит иранская сторона.

Напомним, восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД начался 27 декабря 2021 года в венском отеле "Кобург".