В столичный регион пришла оттепель

8 фев. 7:14

В столичный регион вместе с циклоном пришла очередная оттепель – сегодня в Москве и по области прогнозируется облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег). Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в столице и по области будет колебаться от одного до трех градусов тепла. Ветер будет дуть южный, его скорость составит 5-10 м/с, а атмосферное давление будет близко к норме - 740 мм рт ст.

Предстоящей ночью также прогнозируются облачная погода, небольшой снег и гололедица. Ветер юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, а столбики термометров могут опуститься до отметки минус три градуса. Атмосферное давление останется прежним.