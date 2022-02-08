Россия и Иран наращивают торговлю

8 фев. 6:59

На фоне высокого уровня политического взаимодействия между Россией и Ираном существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества, - заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота", - отметил Джагарян, передает РИА Новости.

Динамика роста объема двусторонней торговли в минувшем 2021 году внушает оптимизм: по данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% - до $4 млрд, что является историческим максимумом в истории российско-иранских отношений, - отметил российский посол, добавив, что и Москва, и Тегеран прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений.