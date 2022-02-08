В Сочи создадут новые экологические маршруты

8 фев. 6:43

В Сочи появятся новые экологические маршруты выходного дня. Об этом сообщил директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелев.

Он рассказал, что экспертная комиссия, состоящая из представителей Кавказского заповедника, Сочинского нацпарка, экскурсоводов курорта на базе Сочинского отделения РГО отобрали 14 экотроп.

Среди предложенных вариантов - "Мыс Видный. Роща сосны пицундской", "Перемыкинские дачи. Малый Ахун", "Каньон реки Псахо", геологическая экскурсия в поселке Солох-Аул, "Наш удивительный лес Блиново", "Имеретинская", "Кудепстинский лесопарк".

Как отметил Шевелев, маршруты будут как многодневными, так и рассчитанными на выходные.