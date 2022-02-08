Путин и Макрон обсудили все злободневные проблемы

8 фев. 6:28

Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с главой Франции Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными", - сказал Путин.

Путин назвал символичным то, что встреча прошла именно 7 февраля, в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы по гарантиям безопасности.

"Мы хорошо понимаем, что господин президент приехал в Россию, чтобы, в первую очередь, обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, за поддержание которой наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность".

Владимир Путин также заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник.

"Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник", - сказал Путин.

"Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это: а) представляет для нас общую угрозу - дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна - по меньшей мере не соответствует здравой логике", - подчеркнул российский лидер, отметив, что обеспокоенность России по гарантиям безопасности продиктована общеевропейской безопасностью.

Говоря об Украине, российский президент отметил, что Киев взял курс на демонтаж Минских соглашений.

"По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", - сказал Путин

Более того - Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил президент РФ.

"Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал Путин, добавив: сами члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием, а "придвинув свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам, НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить, где и как нам размешать вооруженные силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные манеры и учения".

России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства", - сказал он на пресс-конференции.

"Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", - сказал французский президент.

Что касается России и ЕС, то им нужно договориться по конкретным мерам стабилизации ситуации и деэскалации, заявил Эммануэль Макрон.

"Это ни в чьих интересах – ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности в период, когда континент итак пострадал от эпидемии. Поэтому нам нужно договориться по конкретным мерам для того, чтобы стабилизировать ситуацию и перейти к деэскалации", - заявил французский лидер.

Также необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на Украине.

"Этот конфликт в центре той напряжённости, которую мы переживаем сегодня и, конечно, необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт для того, чтобы продвинуться в наших отношениях", - сказал он, комментируя конфликт на Украине.

"Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база этого решения - это Минские соглашения", - добавил Макрон.