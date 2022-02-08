В Казахстане две тысячи новых заболевших коронавирусом

8 фев. 6:10

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 2 004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией – лидерами по числу новых инфицированных являются Алматы, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, - сообщил Минздрав.

Более ста случаев заболевания в Алматы (445 человек), Нур-Султане (186), в Павлодарской (250), Северо-Казахстанской (231), Карагандинской (209), Костанайской (175), Алматинской (127), Акмолинской (118) и Восточно-Казахстанской (103) областях, - передает Sputnik Казахстан.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались девять человек, от вирусной пневмонии - три человека.

Атырауская область перешла из "красной" в "желтую" зону, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 87 637 человек (86 455 КВИ+ и 1 182 КВИ-), из них в стационарах находятся – 9 647 пациентов, на амбулаторном уровне –77 990 пациентов.

Всего в стране подтверждено 1 276 611 случая коронавирусной инфекции.