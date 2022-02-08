Шуша, жемчужина Карабаха, обретает былую славу благодаря восстановлению исторического облика города и проведению в нем культурных мероприятий, сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов в интервью турецкой "Сабах".

"Шуша - наша, Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2020 году, обращаясь к своему народу после освобождения города от армянской оккупации. Граждане Азербайджана встретили новость об освобождении города, разрушенного армянскими националистами, с огромной радостью, ведь Шуша всегда была неотъемлемой частью национальной идентичности. Она считается одним из символов истории и культуры Азербайджана. Эта историческая столица, основанная в 1752 году первым правителем Карабахского ханства Панах-Али ханом, всегда притягивала туристов благодаря красотам природы, источникам, приятной погоде и многочисленным историческим памятникам. Но этот город также не утратил своего стратегического значения благодаря доминирующему географическому положению в регионе. После освобождения территорий большая ответственность легла на Министерство культуры Азербайджана.

Символ азербайджанской идентичности

Анар Керимов пояснил, что важность Шуши для азербайджанского народа объясняется тем, что этот город служит символом культуры, истории и самобытности. По словам министра, одна из главных причин - это то, что в городе родилось много выдающихся деятелей в истории Азербайджана. "Многие известные писатели, поэты, музыканты и даже военачальники были выходцами из Шуши. Поэтому граждане Азербайджана очень дорожат ею". Дочь последнего карабахского хана, Хуршидбану Натаван, была известной поэтессой, родившейся в этом прекрасном городе. Натаван основала и спонсировала первые литературные общества в Шуше и по всему Азербайджану.

Шуша также была родиной Узеира Гаджибекова, автора гимна Азербайджана. Соединив традиционную народную музыку мугам с западной классической музыкой, композитор стало основоположником азербайджанской классической музыки.

Основоположник вокального искусства Азербайджана Бюльбюль тоже родом из Шуши. На протяжении всей своей карьеры этот известный оперный певец выступал в Ла Скала в Милане и во многих других оперных театрах.

"Гражданам Азербайджана былобольно видеть, что Шуша под оккупацией и подвергается разрушениям, - сказал Керимов. - У Шуши очень удивительная, но в то же время очень трагичная история. Она трижды становилась объектом оккупации и разрушения. Впервые это случилось в середине XIX века, а второй и третий - в начале XX века и в конце XX века соответственно. Также Шуша исторически была для азербайджанцев оплотом самобытности и культуры, что только повышает ее значимость для местных жителей", - добавил министр. Подчеркнув, что освобождение Шуши вызвало у народа чувство радости и гордости, Керимов сказал: "Мы верим, что черные дни остались позади, и мы приступили к выполнению очень важной миссии по восстановлению и реконструкции Шуши. Священная миссия нашего министерства - возродить в Шуше культурный дух, отсутствовавший из-за почти 30 лет оккупации".

Год Шуши

Сейчас министерство приступило к реализации плана действий по восстановлению Шуши посредством работ по реставрации и сохранению объектов, а также по организации в городе мероприятий, от культурных до научных. Чтобы возродить дух города новые мероприятия будут проходить почти каждый месяц. Они будут проходить в рамках Года Шуши, объявленного президентом Алиевым к 270-летию основания города Панах Али ханом. Каримов сказал, что предыдущая столица этого ханства располагалась в Агдамском районе, который также был под оккупацией. Решив построить еще одну труднодоступную крепость, хан выбрал идеальное место и в 1752 году приступил к строительству Шуши.

"Культурные мероприятия начали проходить уже в прошлом году, - сказал министр. - Мы организовали фестивали, один из них музыкальный фестиваль "Хары Бюльбюль", названный в честь цветка, являющегося символом Шуши. "Хар" означает "шип", а "Бюльбюль" - "соловей", и этот цветок напоминает именно эту птицу. Вот почему фестиваль называется "Хары Бюльбюль". Он стал символом Шуши и вообще Карабаха".

Международный фестиваль "Хары Бюльбюль" десятилетиями был одним из основных мероприятий Шуши. "Мы организовывали этот фестиваль еще с советских времен. Он стал очень известен в те времена, потому что на нем выступало множество культурных и фольклорных коллективов Шуши. Конечно, после оккупации эта замечательная традиция была прервана, и сейчас сразу после освобождения мы ее возобновили", - пояснил министр. Фестиваль состоялся в мае прошлого года, в этом году его проведение планируется с участием представителей не только из Азербайджана, но и из тюркоязычных стран.

"Хары Бюльбюль" – не единственное событие в Шуше. "Также мы также организуем и другие мероприятия, и одним из них были Дни поэзии Моллы Панаха Вагифа, - сказал министр. – Он был известен своими поэтическими и философскими взглядами. Его мавзолей был разрушен армянскими вооруженными силами во время оккупации". После освобождения мавзолей был восстановлен и стал культурным центром. В течение всего 2022 года здесь будут проводиться поэтические собрания.

В Карабахе уже приступили к реставрации трех важных мечетей и исторических зданий города. Каримов подчеркнул, что наряду с исламским наследием большое значение придается также восстановлению христианских архитектурных сооружений: "Мы уже начали реставрацию двух церквей в Шуше. Мы не только уважаем разные культуры и религии, но и воспринимаем все наследие Шуши как часть нашей идентичности. Мы считаем, что культурное наследие не зависит от происхождения и религиозной принадлежности. Сейчас мы работаем над восстановлением и реконструкцией зданий, достопримечательностей и памятников в Шуше. В ближайшее время мы организуем церемонии открытия мечетей, церквей и исторических сооружений, которые уже отреставрировали".

Поддержка Турции

Турция оказала очень важную политическую и моральную поддержку Азербайджану во время 44-дневной войны и теперь поддерживает усилия Азербайджана по восстановлению. Турецкие компании были среди тех, кто участвовал в процессе строительства аэропорта Физули и дорог, а теперь они участвуют в восстановлении и ремонтно-реставрационных работах в Шуше.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушу, где они подписали Шушинскую декларацию, что еще больше укрепило братские связи, - сказал Керимов. - В очень короткие сроки построили аэропорт в Физули. Он находится всего в ста километрах от Шуши, и там же проходит недавно построенная "дорога Победы", названная в честь пути, пройденного азербайджанскими вооруженными силами при освобождении Шуши от армянской оккупации. Мы также планируем открыть прямые рейсы между аэропортом Физули и Стамбулом". Учитывая историко-культурное значение города и реализуемые в нем проекты, Шушу объявили культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

Анар Керимов также рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в киноиндустрии. Заметив, что две страны планируют совместное производство фильмов, министр подтвердил, что в 2023 году Азербайджан намерен провести кинофестиваль тюркского мира.