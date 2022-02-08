Как живут заболевшие коронавирусом олимпийцы

"Недостаточно еды, и она невкусная; нет тренажерного оборудования", - жалуются олимпийцы, получившие положительный результат теста на коронавирус в ходе Олимпийских игр в Пекине, пишет The Associated Press.

Карантинные отели все чаще становятся объектом критики со стороны спортсменов и их команд, которые требуют улучшений условий у организаторов. Некоторые вирусоположительные спортсмены вынуждены находиться в карантинных отелях, куда их команды не имеют доступа, в то время как их товарищам по команде в аналогичных ситуациях разрешается изолироваться в олимпийской деревне. Правила для спортсменов с положительным результатом теста гласят, что те, у кого нет симптомов, отправляются в специальный отель для изоляции. Все, у кого есть симптомы COVID-19, будут госпитализированы. В обоих случаях они не смогут участвовать в соревнованиях, пока не получат разрешение на выписку.

Сначала на питание пожаловалась российская биатлонистка Валерия Васнецова, попавшая в один из так называемых карантинных отелей Пекина, написав в Instagram, что сильно похудела. Потом команды начали публично высказывать критику.

После того, как Эрик Френцель, трехкратный золотой медалист в лыжном двоеборье, обнаружил положительный результат, глава немецкой делегации Дирк Шиммельпфенниг раскритиковал "неразумные" условия жизни. Нужны более просторные, более гигиеничные помещения и более регулярные поставки еды, чтобы спортсмены, которые в конечном счете освобождаются, были бы в состоянии участвовать в соревнованиях, сказал Шиммельпфенниг в комментариях, опубликованных газетой FAZ.

Давление может принести плоды. Бельгийская скелетонистка Ким Мейлеманс была возвращена из карантинного отеля в изолятор в Олимпийской деревне после того, как опубликовала слезливый пост в социальных сетях. Ее главной претензией было отсутствие информации. Ким погрузили в машину скорой помощи и перевезли из одного карантинного учреждения в другое в тот день, когда она думала, что ее выписывают.

Васнецова провела время на карантине за детективной работой. Забирая еду, оставленную за дверью, она рассмотрела коробки, оставленные у других комнат, на дверях которых были наклеены знаки, чтобы отличить олимпийцев от остальных заболевших. Васнецова сделала вывод, что спортсмены получают еду хуже и подтвердила это фотографией обеда, поданного врачу ее команды, у которого также был положительный результат теста. Ему подали свежие фрукты, салат и креветки с брокколи. "Не понимаю, почему такое отношение к нам, спортсменам?!" - написала она.

Спустя два дня после критики Васнецова все еще находится на карантине, но дела идут лучше. Руководитель пресс-службы сборной России по биатлону Сергей Аверьянов опубликовал фотографию обеда, который теперь доставляют Васнецовой. В рацион включили лосось, огурцы, сосиски и йогурт. Он добавил, что в ближайшее время будет доставлен велотренажер. Васнецова, по его словам, "уже улыбается, и это главное".

Вчера текст на ковид Валерии Васнецовой уже был отрицательным.