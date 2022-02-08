Житель Узбекистана спас дикую птицу

8 фев. 1:26

Хищная птица спасена в Нурабадском районе Самаркандской области, сообщает пресс-служба Комитета по экологии Узбекистана.

Отмечается, что житель махалли "Олтинсой" увидел на канале "Эски анҳор" птицу, которая была истощена и не могла взлететь. Он поймал хищника и обратился Нурабадскую районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды.

"В настоящее время птица прошла специальное медико-ветеринарное обследование и передана на временное хранение в зоопарк "Джам замин зиеси" Нурабадского района", - сказано в сообщении.

Скоро она оправится и сможет вернуться в дикую природу.