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"Нефтчи" совершил "тихий" трансфер

&quot;Нефтчи&quot; совершил &quot;тихий&quot; трансфер

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт с вратарем Рашадом Азизли и отдал его в аренду "Сабаилу".

В сообщении, размещенном на сайте "Сабаила", сказано, что 28-летний вратарь взят в аренду, хотя ранее в тот же день "Зиря" опубликовала заявление, в котором объявила о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.

Позднее стало известно, что Азизли присоединился к "Нефтчи". Данную информацию подтвердил он сам. По словам голкипера, он ушел из "Зири", поскольку хочет больше играть, передает Azerisport.com.

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