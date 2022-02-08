"Нефтчи" совершил "тихий" трансфер

8 фев. 0:23

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт с вратарем Рашадом Азизли и отдал его в аренду "Сабаилу".

В сообщении, размещенном на сайте "Сабаила", сказано, что 28-летний вратарь взят в аренду, хотя ранее в тот же день "Зиря" опубликовала заявление, в котором объявила о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.

Позднее стало известно, что Азизли присоединился к "Нефтчи". Данную информацию подтвердил он сам. По словам голкипера, он ушел из "Зири", поскольку хочет больше играть, передает Azerisport.com.