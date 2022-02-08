МТС подготовил бесплатный аудиогид для сочинского Дендрария

8 фев. 3:26

МТС и Сочинский национальный парк вместе будут развивать цифровую туристическую среду.

Весной мобильный оператор запустит интерактивный аудиогид для посетителей Дендрария. Бесплатный цифровой путеводитель познакомит туристов с историей парка, уникальными растениями и архитектурными объектами. В гид также включат мини-викторины и квесты, интересные детям. Прогулка по дендрарию будет интересной в любое время года - дополненная реальность поможет каждый день наблюдать цветущую мимозу, магнолию и другие растения.

Гид будет бесплатным для абонентов любых операторов, подчеркнули в МТС.