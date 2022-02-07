Ретроспектива азербайджанского кино в "Иллюзионе"

Сегодня в московском кинотеатре "Иллюзион" открылась первая в истории современной России масштабная ретроспектива азербайджанского кино. Программа из 19 фильмов подготовлена совместно с министерством культуры Азербайджана.

8 февраля в ретроспективе будут представлены школьная комедия о дружбе и чести "Буйная ватага" и легендарная лирическая кинопоэма "У самого синего моря";

9 февраля - веселая история с фокусами и путешествиями во времени "Волшебный халат" и шпионский триллер "На дальних берегах";

10 февраля - психотриллер о дочернем долге и безумии "Чужое время", ретро-драма о любви, измене и силе искусства "Летучая мышь" Аяза Салаева и черная абсурдистская комедия на основе совсем не смешных исторических событий "Всё к лучшему" Вагифа Мустафаева;

11 февраля - полифоничная социально-психологическая драма "В этом южном городе" Эльдара Кулиева и ностальгическая киноповесть о горько-сладком военном детстве "Хлеб поровну";

12 февраля - щемящая история мирной жизни в отзвуках войны "Я помню тебя, учитель"; политическая драма о вертикали коррупции "Допрос" и резонансный детектив времен перестройки "Чертик под лобовым стеклом";

13 февраля детектив, граничащий с декадентской семейной драмой, "Семь дней после убийства";

14 февраля живописная притча о силе хрупкой девушки "Дочь рыбака" и сюрреальное кинопутешествие по манящему и зловещему миру "От смерти до смерти";

15 февраля - короткометражные ноктюрны "Соль, перец по вкусу", "К вечеру" и "Внутренний остров".

Начальник управления кинематографии Министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов рассказал "Вестнику Кавказа", что чуть больше года назад в рамках официального визита представителей Министерства культуры Азербайджана в Москву состоялась встреча с коллегами из Министерства культуры РФ, представителями Государственного фильмофонда России и с руководством кинотеатра "Иллюзион": "На той встрече и возникла идея ретроспективы, и мы очень рады, что она воплотилась в жизнь. Здесь представлено 19 фильмов: от немого кино, снятого на заре XX века в Баку, до недавних фестивальных хитов молодых азербайджанских авторов, которые представляют Азербайджан на ведущих европейских и мировых кинофестивалях, включая Канны, Венецию, Роттердам и иже с ними. Уверен, что эти 19 картин дадут хотя бы фрагментарное представление синефилам и любителям кино об истории, развитии, различных этапах развития азербайджанского кинематографа. Здесь представлены и детское кино, и триллеры, и детективы, и драмы, и комедии, и трагикомедии".

Говоря о картинах, которые уже снискали успех у международного зрителя на фестивалях, Руфат Гасанов выделил две картины режиссера Теймура Гаджиева: "Его фильм "Соль, перец по вкусу" был участником кинофестиваля в Роттердаме в 2019 году, а в 2020 году его же фильм "К вечеру" был представлен на Каннском кинофестивале в программе "Неделя критики". Малоизвестный факт, но в середине 1950-х годов сразу два азербайджанских документальных фильма награждались в Каннах и в Венеции. А в последние годы молодое азербайджанское кино стало набирать обороты в фестивальном мире, и уже стало закономерным, что фильмы азербайджанских авторов из года в год попадают и даже награждаются на ведущих фестивалях Старого и Нового света".

Атташе посольства Азербайджана по культуре Нигяр Ахундова заявила: "Ретроспектива кино Азербайджана, которую мы демонстрируем в эти февральские дни отличается тем, что впервые азербайджанское кино представлено так широко, так масштабно. Здесь представлены фильмы, начиная с 1935 года до наших дней. Здесь представителей и старшего поколения, и среднего поколения, и так называемого нового азербайджанского кино, которое утвердилось уже именно в этой дефиниции. Я смотрела один из этих фильмов, "Дочь рыбака", еще на Московском кинофестивале, но с удовольствием посмотрю еще раз, поскольку молодое поколение представлено и новым языком, и новыми идеями, отражениями новых реалий. Они, может быть, не всегда поняты старшим поколениям, но это обязательно надо смотреть, в это обязательно надо стараться вникнуть, и таким образом сократить разрыв между поколениями. Кино – это отражение жизни молодых, это отражение их мироощущения, которое не всегда совпадает с нашим… В "Иллюзионе" мы также будем иметь возможность общаться с самими режиссерами, с кинокритиками. Думаю, что тут будет создана именно та атмосфера, которая позволит и в дальнейшем обращать свои взоры к азербайджанскому кино", - сказала Нигяр Ахундова.

Врио гендиректора Госфильмфонда Роман Чистяков рассказал о том, какие эмоциональные ассоциации вызывает у него Азербайджан: "Во-первых, это Каспий с бесконечными волнами, Баку – город ветров, Старый Город, Девичья башня, разнообразная природа. Мои ассоциации идут через призму детских воспоминаний, но от этого они еще более добрые и такие радужные. Богата культура богатая. Запоминающаяся и вкусная кухня. Отрадно, что в Азербайджане есть люди, которые хотят снимать и показывать кино. У нас в Госфильмофонде хранится более двухсот фильмов с участием азербайджанских производителей. Мне кажется, очень интересно понаблюдать, посмотреть через искусство кино культуру, историю этого самодостаточного государства".