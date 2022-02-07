Пресс-секретарь Эрдогана: визит Путина в Турцию уже готовится

7 фев. 22:59

Уже началась подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию, об этом сообщил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

"Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни", - заявил он в интервью телеканалу A haber.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что визит российского лидера в Турцию возможен после его визита в Пекин, где он посетил церемонию открытия Олимпиады. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президент воспользуется приглашением президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая ситуация и графики.