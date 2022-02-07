СКФУ объединит страны Каспия со странами Востока

7 фев. 23:15

Крупнейший вуз Северного Кавказа - Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) инициировал создание консорциума "Каспий - Восток", - сообщил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"СКФУ стал инициатором создания международного консорциума высших учебных учреждений девяти стран мира - России, Сирии, Ливана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Идут переговоры с университетами Ирана и Иордании", - рассказал Беспалов, передает ТАСС.

Предполагается, что одним из основных направлений работы консорциума станет организация методической поддержки для преподавателей русского языка и литературы, реализация образовательных программ по русскому языку и литературе, а также мероприятия по популяризации русского языка, - добавил ректор вуза.