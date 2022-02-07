Посол России: статус русского как официального языка закреплен в Казахстане конституционно

7 фев. 22:49

Статус русского языка как официального закреплен в Казахстане на конституционном уровне, и власти страны не намерены что-либо менять, сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

В интервью "Независимой газете" он подчеркнул, что "по-русски в Казахстане говорят все", у большинства нет акцента, они не делают грамматических ошибок.

Дипломат пояснил, что владение русским языком считается в республике преимуществом, тем, кто не знает его, сложнее ассимилироваться в обществе и трудно найти квалифицированную работу.

"Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы, сейчас у нас учится около 60 тыс ребят из Казахстана. Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка", - уточнил Бородавкин.