Исламские богословы смогут учиться в Дагестане дистанционно

7 фев. 22:37

В Дагестанском гуманитарном институте (ДГУ) заработал Центр электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, который позволит получать исламское образование студентам, живущим за пределами региона, - сообщили в пресс-службе вуза.

"Многие студенты института проживают и работают за пределами Дагестана и не всегда имеют возможность приехать на сессию. Подобный формат расширит возможности обучения как для самих студентов, так и позволит вузу шагать в ногу со временем развития цифровых технологий", - заявил в своем обращении ректор института Нухкади Бахмудкадиев, передает ТАСС.

Открытие центра поддержал и руководитель Российского исламского института в Казани Рафик Мухаметшин, отметив, что "развитие дистанционного обучения института расширяет возможности образовательного процесса".

Шейх Маъмун Шаабан Халил Ар-Равий, богослов из Ирака, кандидат шариатских наук города Дубай, присоединившийся к церемонии открытия в онлайн-режиме, напомнил, что "во времена пророка Мухаммада ...использовались доски, на которых записывались аяты и хадисы и в таком виде передавались другим сподвижникам, а… современные технологии позволяют значительно упросить образовательный процесс".