Годовщину победы Исламской революции в Тегеране отметят автомобильным шествием

7 фев. 22:27

Шествие по случаю годовщины победы Исламской революции в Тегеране пройдет на автомобилях и мотоциклах. Об этом сообщил глава Координационного совета исламской пропаганды провинции Тегеран Мохсен Махмуди.



Он отметил, что такое решение было принято в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в иранской столице.



"В связи с важностью сохранения здоровья людей в условиях вспышки коронавируса, в этом году Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет на автомобилях и мотоциклах", - приводит слова Махмуди агентство IRNA.



Напомним, 11 февраля в Иране будет отмечаться 43-я годовщина победы Исламской революции.