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Годовщину победы Исламской революции в Тегеране отметят автомобильным шествием

Годовщину победы Исламской революции в Тегеране отметят автомобильным шествием

Шествие по случаю годовщины победы Исламской революции в Тегеране пройдет на автомобилях и мотоциклах. Об этом сообщил глава Координационного совета исламской пропаганды провинции Тегеран Мохсен Махмуди.
 
Он отметил, что такое решение было принято в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в иранской столице.
 
"В связи с важностью сохранения здоровья людей в условиях вспышки коронавируса, в этом году Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет на автомобилях и мотоциклах", - приводит слова Махмуди агентство IRNA.
 
Напомним, 11 февраля в Иране будет отмечаться 43-я годовщина победы Исламской революции.

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