На Кубани пассажиров электрички высадили в сугробы по пояс (ВИДЕО)

7 фев. 21:59

Сугробы высотой до пояса человеку скопились на одной из станций электрички в Краснодарском крае, курьезное видео облетело социальные сети.

Изначально его опубликовал телеграм-канал "Мобильный репортер official", причем в комментарии к ролику говорилось, что это происходит на платформе Зубчаниновка в Самарской области.

В пресс-службе РЖД уточнили РБК, что инцидент на самом деле случился на станции Гойтх в Краснодарском крае больше недели назад, тогда снег шел непрерывно, и, несмотря на то, что сотрудники постоянно занимались расчисткой, высота сугробов превышала два метра.

Компания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и пообещала сделать все возможное, чтобы не допустить такой ситуации в будущем.