Абхазия ведет переговоры с Россией об увеличении перетока электричества

7 фев. 21:48

Новые ограничения подачи электричества вводятся из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингури ГЭС на востоке Абхазии, такое сообщение опубликовала пресс-служба компании "Черноморэнерго".

"Новый график веерных отключений электричества связан с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище Ингури ГЭС приблизился к критической отметке в 415 м, и расход воды превышает ее приток ввиду высокого потребления. Отключения электроэнергии вводятся во избежание полной остановки комплекса Ингури ГЭС", - пояснили в компании.

По словам представителя "Черноморэнерго" Тимура Кация, руководство Абхазии ведет переговоры с Россией об увеличении объемов перетока электричества, об их результатах у него информации нет.

Жители восточных районов Абхазии (Очамчырский, Гулрыпшский, Гальский и Ткуарчальский) будут оставаться без света в общей сложности на четыре часа в сутки, по два днем и ночью. На западе страны, куда производятся перетоки из России, света не будет в течение часа в сутки из-за высоких нагрузок и во избежание аварий.

При пиковых нагрузках на определенных подстанциях будет ограничиваться подача электроэнергии и в Сухуме.