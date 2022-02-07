Избербашский салон красоты "обчистили" на 700 тысяч

7 фев. 22:14

Дагестанские полицейские задержали в Избербаше двоих молодых людей 18 и 19 лет по подозрению в краже более 700 тыс рублей из салона красоты, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

Один из задержанных ночью проник в салон, вскрыл несколько сейфов и украл деньги общей суммой 727 тыс рублей. Двое его приятелей в это время остались в машине и следили за обстановкой, - передает "АиФ-Дагестан".

Часть похищенных денег была в долларах, и один из соучастников выбросил их, так как боялся "спалиться": в чем он увидел опасность, пояснить воришка не смог.

Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, ведутся поиски третьего соучастника.