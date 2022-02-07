Здание государственной филармонии КЧР закрыли на капремонт

7 фев. 21:48

Капитальный ремонт стартовал в здании государственной филармонии Карачаево-Черкесии, возведенном в начале прошлого века, - сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

"Сейчас ведутся работы по внутренней отделке, а с наступлением теплf приступят к фасаду", - написал Темрезовпередает "Интерфакс".

В самом помещении филармонии будут установлены новые кресла и обновлено техническое оснащение, в том числе звуковая и осветительная аппаратура. Все работы по капремонту завершатся к началу лета.

"Очень важно сохранить исторический облик филармонии, которая была свидетельницей не одной эпохи", - добавил Темрезов.