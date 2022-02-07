СМИ: настоящей трески в России будет больше

7 фев. 21:33

В скором времени воды у побережья самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк и российского Кольского полуострова станут новыми главными ареалами для нерестящейся трески, которая окончательно покинет зоны промысла у Лофотенских островов к 2070 году, - сообщили в Институте морских исследований Норвегии, пишет газета Aftenposten.

Основные зоны промысла трески на севере Норвегии перестают приносить прежние объемы вылова из-за смещения ее ареала обитания рыбы: причиной этого специалисты называют похолодание вод на глубинах, где раньше нерестилась рыба. Теперь треска перемещается поближе к теплому подводному течению Гольфстрим, - передает ТАСС.

До Второй мировой войны промысел трески у Лофотенских островов был главной статьей дохода рыбаков Северной Норвегии – и сейчас экспорт рыбы и рыбопродуктов является ключевым источником дохода для страны.