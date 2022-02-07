У трех ингушских районных больниц будут свои кислородные станции

7 фев. 21:13

Уже до конца апреля в трех крупных районных больницах Ингушетии установят первые кислородные станции, которые будут обеспечивать медучреждения региона, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Станции заработают в Назрановской районной больнице, а также Сунженской и Малгобекской центральных районных больницах - они будут производить более 1000 л газа в минуту. Назрановская районная больница уже подготовила площадку под станцию и завершает строительство резервных линий для ее подключения. Малгобекской больницей заключен госконтракт на поставку и монтаж комплекса медоборудования для выработки кислорода и достигнута договоренность с подрядчиком о строительстве площадки под комплекс", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Завершение работ намечается к середине апреля этого года.

К поставке системы концентрирования кислорода АВС-72 КБМ готова и Сунженская ЦРБ, а дата завершения работ здесь - март текущего года. Работы затягиваются из-за создания и ввода в эксплуатацию резервной линии кислорода, - пояснил и. о. министра здравоохранения региона Башир Балаев.