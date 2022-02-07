Дети и взрослые пострадали в аварии в Алматинской области

7 фев. 21:16

ДТП со множеством пострадавших произошло в Алматинской области, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Накануне в Талгарском районе 69-летний водитель Mercedes-Benz выехал на "встречку", где столкнулся с двумя автомашинами.

В полиции уточнили, что в аварии пострадали шесть человек, в том числе водитель Mercedes, который был госпитализирован в больницу Алматы.

"Также с различными травмами в ЦРБ Талгарского района доставлены 40-летний водитель Subaru и его 4 пассажира. Трое из пострадавших - несовершеннолетние", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Идет досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса, виновника аварии проверяют на факт употребления спиртного.