На маршрутах Ставрополя появились вместительные столичные автобусы

7 фев. 20:57

Сегодня на один из городских маршрутов в Ставрополе вышли большие вместительные автобусы, прибывшие из Москвы, - сообщили в пресс-службе Миндора Ставропольского края.

"Пока на маршрут вышло пять автобусов. Всего на этом маршруте будет работать 10 больших автобусов. Также в ближайшее время планируем запустить еще пять автобусов по другому городскому маршруту", - рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Борис Борисов, передает "АиФ-Ставрополье".

Новые автобусы могут перевозить до 91 пассажира, 20 из которых разместятся на сидячих местах. Стоимость проезда в автобусах составит 25 рублей, все они оборудованы платежными терминалами.