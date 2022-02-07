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На маршрутах Ставрополя появились вместительные столичные автобусы

На маршрутах Ставрополя появились вместительные столичные автобусы

Сегодня на один из городских маршрутов в Ставрополе вышли большие вместительные автобусы, прибывшие из Москвы, - сообщили в пресс-службе Миндора Ставропольского края. 

"Пока на маршрут вышло пять автобусов. Всего на этом маршруте будет работать 10 больших автобусов. Также в ближайшее время планируем запустить еще пять автобусов по другому городскому маршруту", - рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Борис Борисов, передает "АиФ-Ставрополье".

Новые автобусы могут перевозить до 91 пассажира, 20 из которых разместятся на сидячих местах. Стоимость проезда в автобусах составит 25 рублей, все они оборудованы платежными терминалами. 

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