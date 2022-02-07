В Бельгии установили прототип дагестанской плавучей солнечной станции

7 фев. 20:58

Стартап HelioRec запустил плавучую солнечную электростанцию мощностью 10 кВт в Бельгийском порту, дагестанский филиал EcoEnergy принял в этом участие, сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Дагестана.

Плавучая электростанция находится в порту Остенд, Бельгия. Объект нацелен на обеспечение чистой электроэнергией нужд цеха, в котором реставрируются старинные корабли.

"В процессе проектирования рабочая группа HeliоRec и EcoEnergy учитывала предыдущий опыт эксплуатации плавучей СЭС на озере Ак-Гель и модифицировала станцию для Бельгии с точки зрения устойчивости к штормовым ветрам и волнам", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, установленная мощность уникальной ПСЭС - 10 кВт. Выработанная электроэнергия идет на освещение, отопление и зарядку электроприборов в цеху.