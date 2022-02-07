Источник: Киев просит Вашингтон отправить под Харьков ПРК THAAD

7 фев. 20:51

Украинские власти просят США направить под Харьков несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD, сообщил дипломатический источник.

По его словам, эти подвижные пусковые комплексы включают и соответствующие радиолокационные средства, пишет ТАСС.

Источник уточнил, что в его состав входит радиолокационная станция AN/TPY-2, которая может отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью России и "может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс км".