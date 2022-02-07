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Источник: Киев просит Вашингтон отправить под Харьков ПРК THAAD

Источник: Киев просит Вашингтон отправить под Харьков ПРК THAAD

Украинские власти просят США направить под Харьков несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD, сообщил дипломатический источник.

По его словам, эти подвижные пусковые комплексы включают и соответствующие радиолокационные средства, пишет ТАСС.

Источник уточнил, что в его состав входит радиолокационная станция AN/TPY-2, которая может отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью России и "может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс км".

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