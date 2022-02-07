Поликлиники Дагестана приостановили плановый прием больных из-за ковида

7 фев. 20:32

Из-за большого роста числа коронавирусных больных поликлиники Дагестана приостановили оказание плановой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"К сожалению, ситуация с коронавирусом в республике нестабильная. В связи с этим, согласно постановления Роспотребнадзора Дагестана, временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи во всех поликлиниках республики", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За последние сутки в регионе было зарегистрировано 724 случая заражения коровирусной инфекцией, умерли шесть человек.