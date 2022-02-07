Причину гибели десятков туров выясняют в Дагестане

7 фев. 20:31

Власти Дагестана устанавливают причину массовой гибели горных туров: десятки мертвых животных нашли в Тляратинском районе. Об этом рассказали руководитель пресс-службы правительства региона Зарема Уразаева.

По ее словам, в правительстве республики состоялось совещание под руководством врио премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова, на нем обсудили ситуацию с гибелью туров, выясняются причины ЧП.

Территорию, где были обнаружены погибшие животные, осмотрели сотрудники Государственного природного заповедника "Дагестанский", Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора и ветеринар Тляратинского районного ветеринарного управления.

"В настоящее время проводится обследование. Отобраны пробы биологического материала от павших особей для экспертизы в целях определения причин гибели животных. Результаты будут известны после вынесения экспертного заключения", - цитирует Уразаеву "Интерфакс".

Во время ЧП на этой территории была лавиноопасная ситуация, однако власти не исключают и "возможности массового заболевания".

Ранее в соцсетях появились сведения о том, что в горах Тляратинского района экологи обнаружили 62 туши горных туров.