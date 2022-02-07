Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега

7 фев. 20:14

Дорожные службы Грузии вновь открыли движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств с 15:15 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее по трассе с 23:30 6 февраля движение по трассе было запрещено для грузовиков в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. Сегодня утром открытия дороги ожидали 855 грузовиков.