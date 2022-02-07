Более двух тысяч единиц оружия остается на руках у погромщиков в Казахстане

7 фев. 19:59

Во время январских событий в Казахстане погромщики похитили 1 545 единиц военного оружия, а также более 1,6 тыс единиц оружия из магазинов. Об этом рассказал начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров.

"В руки погромщиков попал огромный арсенал - более полутора тысяч единиц (1545). В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов (1 629)", - цитирует его Sputnik Казахстан.

По словам Ожарова, пока силовики нашли всего 967 единиц, прочее оружие - 2 207 единиц - все еще на руках у преступников.

Правоохранители принимает меры по его поиску и изъятию.