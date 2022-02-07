Василий Небензя заразился коронавирусом?

7 фев. 20:05

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, - сообщили в постпредстве РФ при ООН.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным", - цитирует сообщение РИА Новости.

Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, как только результаты тестов станут отрицательными, – добавили в миссии.