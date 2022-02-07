Азербайджан восстанавливает христианское наследие в Карабахе

Правительство Азербайджана ответственно подходит к наследию всех религий, в том числе к христианским памятникам на территориях, освобожденных от армянской оккупации, отвергая обвинения армянской стороны в так называемом уничтожении христианского наследия, пишет Caspian News.

Вскоре после восстановления в 2020 году территориальной целостности в Азербайджане разработали несколько планов действий по восстановлению исторических, культурных и религиозных памятников на освобожденных землях. Почти все памятники в Карабахском регионе Азербайджана пострадали от армянского вандализма во время почти 30-летней незаконной армянской оккупации, и христианские храмы и церкви не являются исключением.

В ходе визитов в освобожденные районы президент Ильхам Алиев лично рассказывал о культурном вандализме, учиненном армянскими националистами в христианских храмах. Древний албанский храм в селе Хунарли, храм Белого Креста близ поселка Гадрут и церковь Пресвятой Девы Марии, также находящиеся в Ходжавендском районе, были осквернены и намеренно переделаны под армянские храмы. Оккупанты практически полностью разрушили русскую православную церковь в Ходжавенде. Церковь Газанчи в городе Шуша и албанские храмы, такие как церковь Бешикдаг в Агдамском районе, монастырские комплексы Гянджасар и Худаванг в Кельбаджаре, храм Агоглан в Лачине, храмовый комплекс Святой Елисей в Агдаре и некоторые другие памятники албанского наследия также подверглось культурному вандализму и политике "арменизации".

Министерство культуры Азербайджана включило все христианские памятники в Карабахском регионе в список памятников национального значения и поддержало государственную кампанию по восстановлению религиозного наследия на освобожденных землях. 14 ноября 2020 года президент Алиев заявил, что Азербайджан защитит христианские храмы, расположенные на освобожденных территориях, и христиане, проживающие в стране, смогут использовать их по назначению.

Церковь Газанчи в освобожденном городе Шуша может быть причислена к числу реставрируемых зданий как образец христианского наследия Азербайджана. Проект реставрации церкви был разработан на основе ее первоначального архитектурного облика. Другим примером стала русская православная церковь Святого Иоанна Крестителя в Шуше, которой также предстоит восстановить свой исторический облик, измененный армянами. Во время армянской оккупации первоначальная куполообразная крыша храма, которая типична для русской архитектуры, была заменена конической главой, чтобы переделать здание под "армянскую церковь".

До оккупации Карабахского региона Арменией там было 139 мест поклонения и храмов, из них 128 албанских храмов и монастырей и 3 православных храма.

Удины, проживающие в основном в северных Габалинском и Огузском районах Азербайджана, являются прямыми потомками жителей Кавказской Албании. Около 4000 удинов проживают в селе Нидж Габалы, а 100 живут в Огузе. В Нидже есть два албанских храма. Удины живут, и в Баку, и в Сумгаите, а также в России, Грузии, Узбекистане и Казахстане. Но наибольшее число удинов в мире проживает в Азербайджане.

Азербайджанская албанско-удинская религиозная община пришла на смену Албанской (Кавказской) независимой апостольской церкви. Албанская апостольская церковь, как первая апостольская церковь на Кавказе, имеет давнюю историю и оставила неизгладимый след в религиозной и культурной жизни народа Азербайджана и всего Кавказа, но была упразднена Российской империей в 1836 году. Упразднение церкви позволило Армяно-григорианской церкви претендовать на часть своего культурного и духовного наследия с целью "григорианизации".

Исследователь Тельман Нусратоглу убежден, что монастыри и храмы в карабахском регионе Азербайджана являются историческим наследием Кавказской Албании, древнего азербайджанского государства, которое было основано где-то до VI века до нашей эры и просуществовало до VIII века нашей эры. "Каждый должен знать, что монастырь Агоглан в Лачинском районе, комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе, храмовый комплекс Святой Елисей в Агдаринском районе и расположенный там Гянджасарский монастырь являются историческим наследием Кавказской Албании, первого христианского государства на Южном Кавказе", - написал он, добавив, что Кавказская Албания объединила под одним флагом тюркские и кавказские племена и сыграла важную роль в формировании этногенеза азербайджанских тюрков.

Сегодня 24 христианские религиозные общины проводят молитвы в 16 церквях Азербайджана. Согласно Докладу о международной религиозной свободе в Азербайджане за 2019 год, опубликованному Государственным департаментом США, четыре процента десятимиллионного населения Азербайджана составляют прихожане Русской православной церкви. Также в это число входят Грузинская православная церковь, Армянская апостольская церковь, Адвентисты седьмого дня, Молоканская церковь, Римская католическая церковь, другие христиане, в том числе евангелические церкви и Свидетели Иеговы, евреи и бахаи, а также Международное общество сознания Кришны.