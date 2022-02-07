Эрдоган: Турция сможет помирить Россию и Украину

7 фев. 19:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых выразил уверенность, что "напряженность между Россией и Украиной" будет преодолена мирным путем.

"Турция приложила необходимые усилия для прекращения напряженности между Россией и Украиной и действовала с целью снижения напряженности, и кризис будет урегулирован мирным путем и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права, - отметил Этдоган, передает ТАСС.

"Турция с удовольствием может провести саммит на уровне лидеров РФ и Украины или технические переговоры", - цитирует фрагмент разговора канцелярия турецкого лидера.