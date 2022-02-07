Калиматов назначил министра энергетики Ингушетии

7 фев. 19:39

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии возглавил Умар Султыгов, соответствующий указ подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Руководителю нового ведомства 48 лет. Он окончил Чечено-Ингушский госуниверситет по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" и Ингушский госуниверситет по специальности "Менеджмент организации", - цитирует представителя пресс-службы главы и правительства региона "Интерфакс".

Он уточнил, что в 2016-2017 годах новый министр возглавлял управление коммунального хозяйства Магаса, в 2018-2019 годах руководил отделом топливно-энергетического комплекса и ЖКХ республиканского правительства.