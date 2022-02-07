Блинкен обвинил Россию в европейском энергокризисе

7 фев. 19:35

Когда Европе больше всего необходимы стабильные поставки энергоресурсов, чтобы люди пережили зиму, Россия попыталась увеличить свои рычаги влияния в сфере энергетики, - высказал очередную "гениальную мысль" госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета США - ЕС по энергетике.

"Момент, подобный нынешнему, демонстрирует, почему эти отношения - США и ЕС - столь важны для трансатлантической и, в действительности, глобальной безопасности. Именно в то время, когда Европе больше всего необходимы стабильные поставки энергоресурсов, чтобы люди пережили зиму, Россия попыталась увеличить свои рычаги влияния в сфере энергетики", - утверждает Блинкен, передает ТАСС.

Ссылается вашингтонский чиновник на Международное энергетическое агентство (МЭА), которое якобы утверждает, что государственные компании России в настоящее время придерживают поставки природного газа - те самые поставки, способные содействовать снижению рекордно высоких цен на "голубое топливо" в Европе.

Ранее глава МЭА Фатих Бироль утверждает, что в дефиците газа в хранилищах Европы в большей степени виноват "Газпром", хотя еще в середине января вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул в эфире телеканала "Россия-1", что ни "Газпром", ни Россия в случившемся в Европе энергетическом кризисе не виноваты.