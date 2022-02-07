Коронавирусные ограничения на пересечение границы отменили в Казахстане

7 фев. 19:15

Ограничений для въезжающих и выезжающих отменены в Казахстане, такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии с участием заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Как сообщает Sputnik Казахстан, снимаются ограничения на выезд граждан Казахстана в другие государства через международные аэропорты; на въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана через международные аэропорты для граждан стран с безвизовым режимом, а также для представителей стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы). Уточняется, что при этом должны выполняться визовые требования.

Кроме того, для граждан Казахстана сокращен в два раза ограничительный срок для выезда в другие страны через автопереходы, так что они могут делать это один раз в 15 суток.

Отмечается, что все, приезжающие из-за рубежа, должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, действительную в течение трех суток, независимо от наличия прививок. Не нужна справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих взрослых.