В арсенале российских медиков будет "КовиВак" для детей

7 фев. 19:11

В скором времени в арсенале российских врачей, борющихся с пандемией коронавируса, появится еще одна вакцина для детей - Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований детской антикоронавирусной вакцины "КовиВак", - следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

"Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Известно, что в исследовании примут участие 1050 добровольцев, завершить его планируется в декабре 2022 года.