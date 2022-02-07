Астрахань займется креативом

7 фев. 18:53

У астраханской молодежи появится серьезная возможность заняться креативом – в городе впервые заработает Школа креативных индустрий, которая вскоре откроется на базе местного колледжа культуры и искусств.

У студентов школы появится возможность освоить навыки фотографирования, видеомонтажа, азы студийной и концертной звукорежиссуры, а у региона - выйти на новый уровень образования, - сообщили в пресс-службы регионального министерства культуры и туризма, передает "АиФ Астрахань".

Вести занятия в Школе креативных индустрий будут преподаватели из Санкт-Петербурга и Волгограда, а также выпускники астраханской консерватории.

Сейчас в России действуют всего три таких школы - в Калининграде, Кемерово и Владивостоке, но уже к сентябрю их количество увеличится до 32, - говорится в сообщении.