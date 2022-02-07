Путин и Макрон начали переговоры в Кремле

7 фев. 18:53

Президент России Владимир Путин начал переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, прибывшим сегодня с визитом в Россию. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер констатировал, что у Москвы и Парижа накопилось много вопросов, которые требуется обсудить в формате личной встречи, выразил благодарность французской стороне за участие в урегулировании проблем в области безопасности, вызывающих озабоченность у РФ.

Президент России также отметил усилия, прикладываемые Макроном для решения внутриукраинского кризиса.

Глава французского государства, в свою очередь, также указал на важное значение украинского вопроса и необходимость рассмотреть вопросы коллективной безопасности, безопасности в регионе и "нормандский формат".

"Я рад, что <...> мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ - это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех", - приводит слова Макрона РИА Новости.