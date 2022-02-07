Высший пост в юридической системе Израиля впервые заняла женщина

Кабинет министров Израиля впервые утвердил женщину на посту юридического советника правительства, то есть фактически генерального прокурора. Такое сообщение распространила его пресс-служба.
"Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару", - цитирует его РИА Новости.
Баарав-Миара - адвокат, ее выбрали из трех кандидатов, причем по рекомендации министра юстиции Гидеона Саара.
Напомним, бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку по окончании шестилетнего срока его полномочий, причем на фоне скандала в связи с неправомерным использованием полицией шпионского ПО Pegasus против жителей страны.