"Северный поток" сохранил рекордные поставки российского газа

7 фев. 18:32

Годовые поставки газа по газопроводу "Северный поток" в ушедшем 2021 году сохранились на уровне рекорда 2020 года - 59,2 млрд кубометров, - сообщил оператор проекта, компания Nord Stream AG.

"Газопровод был загружен на уровне 2020 года - исторически рекордного с начала эксплуатации. Надежные и эффективные поставки по газопроводу "Северный поток" "голубого топлива" в Германию осуществляются в строгом соответствии с современными отраслевыми стандартами", - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Всего с момента ввода газопровода в эксплуатацию по нему поставлено более 441 млрд кубометров российского газа, компания стабильно выполняет все заявки на его транспортировку, - добавили в Nord Stream AG.