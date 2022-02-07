Парламентское большинство отказалось повышать минимальную зарплату в Армении

7 фев. 18:24

Комиссия по труду и социальным вопросам Национального собрания Армении сегодня рассмотрела законодательную инициативу члена оппозиционного националистического блока "Армения" Агвана Варданяна о повышении минимальной заработной платы.

Политик предлагал поднять ее с 68 тыс драмов ($141) до 100 тыс (около $200), так как минимальная потребительская корзина в стране сейчас составляет около 70 тыс драмов ($145), передает Sputnik Армения.

Правительство и парламентское большинство раскритиковали это предложение. Замглавы Минсоцтруда Рубен Саркисян напомнил, что в программе правительства на 2021-2026 годы есть цель довести минимальную зарплату до 85 тыс драмов (около $190). А при реализации инициативы Варданяна, минимальная зарплата достигнет около половины от средней, что может негативно повлиять на экономику страны.