Переданных Азербайджаном Армении военных уже допрашивают в СК

7 фев. 17:59

Переданные Азербайджаном Армении восемь военных уже допрашиваются следователями, рассказал пресс-секретарь Следственного комитета РА Вардан Тадевосян.

Как передает Aysor.am, они находятся в Главном военном следственном управлении СК РА.

Напомним, часть из переданных военных была задержана ВС Азербайджана 16 ноября прошлого года при пресечении провокации, совершенной армией Армении в направлении Кельбаджарского района.

В Службе госбезопасности Азербайджана пояснили, что в ответ на этот гуманитарный шаг Ереван должен предоставить Баку сведения об азербайджанских военных и гражданских лицах, погибших в начале Карабахской войны и, вероятно, захороненных в братских могилах, а также о местонахождении этих могил.