Baykar запустит производство беспилотников в Азербайджане

7 фев. 17:49

Турецкая компания Baykar намерена начать производство беспилотников в Азербайджане, заявил в интервью AzTV ее технический директор компании Сельджук Байрактар.

По его словам, азербайджанская сторона интересуется БПЛА Akıncı.

"Мы, компания Baykar, хотим приступить к работе в связи с развитием этой технологии в Азербайджане. Мы выступим с инициативой как ее развития, так и производства в Азербайджане", - указал Байрактар.

Техдиректор добавил, что в этой работе примут участие азербайджанцы, связанные с этой сферой.