Россиянам позволят защищаться?

7 фев. 17:49

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, согласно которому следует разрешить россиянам любые способы защиты своей жизни и своих близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище, - пишет газета "Известия".

"Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру", - пишет издание, передает "Интерфакс".

Как поясняют авторы инициативы, согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены.

В случае защиты граждане будут иметь право на превышение допустимой самообороны, - поясняет издание.