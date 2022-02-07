Обновленный роддом Каспийска начал прием рожениц

7 фев. 17:34

Сегодня в дагестанском Каспийске прошло торжественное открытие после капитального ремонта роддома, и уже сегодня здесь появился на свет первый малыш, - сообщила руководитель пресс-службы мэрии Каспийска Луиза Ахмедова.

"В после капремонта роддоме Каспийска родился первый ребенок, а первые роженицы начали поступать в медучреждение уже утром. Сейчас в стационаре находится три пациентки", - цитирует собеседницу ТАСС.

Сейчас родильный дом Каспийска представляет собой светлый и комфортный 3-этажный корпус, рассчитанный на 90 коек с собственными реанимационными отделениями для родильниц и новорожденных. В ближайших планах - дооснащение роддома современным медицинским оборудованием, - добавила Ахмедова.